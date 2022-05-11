Пожарные спасли двоих детей из горящего подвала в Шымкенте

Игра с огнем в подвале недостроенного здания стала причиной пожара в Шымкенте, сообщает Казинформ.

Инцидент произошел 10 мая. Сообщение о о пожаре в подвале недостроенного здания, расположенного по улице Р. Кабылбекова, 25 поступило в 18:45.

Двое детей 2011 и 2012 годов рождения играли с огнем, из-за чего возник пожар. Они не смогли самостоятельно выбраться на улицу, на место происшествия были направлены сотрудники специализированного отряда.

С задыхающимися и испуганными детьми спасатели постоянно держали связь и инструктировали о порядке действий.

Дети с помощью одежды защитили дыхательные пути от дыма. Добравшись до места пожара, начальник караула специализированного отряда Письменский, старшие пожарные Сихымбаев, Лескен, старший мастер ГДЗС Куантай быстро вошли в задымленный подвал, своевременно подключили детей к специальным дыхательным аппаратам, вывели в безопасное место и передали сотрудникам филиала Центра медицины катастроф. ДЧС Шымкента

В подвале горел мусор на площади 6 кв. м. Пожар локализовали в 19:12, полностью потушили в 19:31.