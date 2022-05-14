Бой Мейвезера против Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ

Бой перенесли на другую дату. Дата нового поединка станет известна позднее, передает портал TMZ.

Бой бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях должен был состояться 14 мая на вертолетной площадке отеля «Бурдж Аль Араб» в Дубае.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед в 50 профессиональных боях. Последний поединок он провел в июне прошлого года с блогером Логаном Полом.

В активе Мура 19 боев, 18 побед и одна ничья. Отметим, что Мур был спарринг-партнером Мейвезера и тренировался у его дяди Роджера Мейвезера.

Правитель эмирата скончался в пятницу, 13 мая. Три дня в ОАЭ будут закрыты все государственные учреждения и частные компании. Также отмене подлежат все развлекательные мероприятия.