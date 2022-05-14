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00:38 14.05.2022

Бой Мейвезера против Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ

Отмена боя с Доном Муром Фото: Facebook/Floyd Mayweather
Выставочный поединок, который должен был пройти 14 мая в Дубае, отменен в связи со смертью президента ОАЭ Халифы ибн Заида Аль Нахайяна, сообщает Zakon.kz.

Бой перенесли на другую дату. Дата нового поединка станет известна позднее, передает портал TMZ.

Бой бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях должен был состояться 14 мая на вертолетной площадке отеля «Бурдж Аль Араб» в Дубае.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед в 50 профессиональных боях. Последний поединок он провел в июне прошлого года с блогером Логаном Полом.

В активе Мура 19 боев, 18 побед и одна ничья. Отметим, что Мур был спарринг-партнером Мейвезера и тренировался у его дяди Роджера Мейвезера.

Правитель эмирата скончался в пятницу, 13 мая. Три дня в ОАЭ будут закрыты все государственные учреждения и частные компании. Также отмене подлежат все развлекательные мероприятия.

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