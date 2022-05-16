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Законодательство РК
14:36 16.05.2022

Telegram-бот по определению участка голосования во время референдума запустили в Нур-Султане

Telegram, заявка, район Фото: elbasylibrary.gov.kz
5 июня в Казахстане состоится общереспубликанский референдум. Жители столицы могут получить сведения о своем избирательном участке в режиме онлайн.

Акимат Нур-Султана предоставляет возможность получать сведения о своем участке голосования в режиме реального времени посредством следующих каналов:

  • мобильное приложение SmartAstana в разделе «Городские услуги» для Android и iOS;

  • единый контакт-центр iKomek по телефону 109.

Как отмечено в сообщении городского акимата, основанием для включения гражданина в список людей, имеющих право участвовать в референдуме на конкретном участке голосования, является факт его регистрации по месту жительства, на территории этого участка.

сервис, голосование

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Для регистрации, корректировки и проверки адресных сведений необходимо обращаться на портал электронного правительства egov.kz в раздел «Гражданство, миграция и иммиграция → Регистрация населения и снятие с регистрационного учета» либо в государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Горожан просят реализовать конституционное право, приняв участие в республиканском референдуме, ведь голос каждого важен.

участок, голосование

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

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