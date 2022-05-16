Telegram-бот по определению участка голосования во время референдума запустили в Нур-Султане

Акимат Нур-Султана предоставляет возможность получать сведения о своем участке голосования в режиме реального времени посредством следующих каналов:

чат-бот в Telegram;

мобильное приложение SmartAstana в разделе «Городские услуги» для Android и iOS;

единый контакт-центр iKomek по телефону 109.

Как отмечено в сообщении городского акимата, основанием для включения гражданина в список людей, имеющих право участвовать в референдуме на конкретном участке голосования, является факт его регистрации по месту жительства, на территории этого участка.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Для регистрации, корректировки и проверки адресных сведений необходимо обращаться на портал электронного правительства egov.kz в раздел «Гражданство, миграция и иммиграция → Регистрация населения и снятие с регистрационного учета» либо в государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Горожан просят реализовать конституционное право, приняв участие в республиканском референдуме, ведь голос каждого важен.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана