Qazaq Oil открыла 152 новые заправки по всему Казахстану

И сейчас по всей стране работает 377 заправочных станций сетей «КазМунайГаз» и Qazaq Oil, представленных даже в самых удаленных уголках.

Фото: Qazaq Oil

Наша ценность в том, что мы ставим сервис на первое место. Главное для нас – это удовлетворенность клиента. Заправка давно перестала быть просто заправкой. В некоторых маленьких городках наши станции становятся местом притяжения молодежи, люди проводят там время, отдыхают после дороги, пьют кофе. Асель Алимханова

Фото: Qazaq Oil

Кстати говоря, осенью 2020 года компания приступила к ребрендингу, подразумевающему не просто смену вывесок «КазМунайГаз» на Qazaq Oil, а полное обновление всех систем, переосмысление бизнес-процессов. Если ранее станции ориентировались исключительно на продажу нефтепродуктов, то теперь существенно расширили свои возможности, вплоть до предоставления некоторых услуг отеля на загородных трассах.

Фото: Qazaq Oil

PR-директор отметила, что к ней регулярно обращаются различные компании, рассчитывающие на сотрудничество.

Наше преимущество в том, что мы есть везде, с нами легче работать. Мы буквально на каждом отрезке пути. Вдобавок клиентам и партнерам не приходится сомневаться в качестве нашего топлива: оно проверяется по пути следования, в процессе хранения, транспортировки, словом, до момента реализации. Ради качества в ходе ребрендинга мы сменили топливные резервуары, топливораздаточные колонки, трубопроводы. Асель Алимханова

Спикер не согласилась с бытующим мнением о необходимости заправляться исключительно на городских АЗС по причине якобы лучшего качества. Qazaq Oil гарантирует потребителям одинаковые свойства топлива на всех своих заправках.

Фото: Qazaq Oil

Немного цифр. На данный момент в активе Qazaq Oil 12 нефтебаз, 215 бензовозов, более 4,5 тыс. работников. Открывая одну АЗС, компания предоставляет до 22 рабочих мест.

Фото: Qazaq Oil

Для постоянных клиентов действует программа лояльности VLife, позволяющая накапливать бонусы за покупки и услуги через приложение.

На заправках Qazaq Oil совершается более 100 тыс. транзакций в день. Компания занимает 25% доли рынка розничной реализации нефтепродуктов. Она обеспечила свыше 9 млрд тенге налоговых отчислений по итогам прошлого года.

Во второй половине 2022 года планируется запуск бесконтактной заправочной станции, что позволит пополнить топливный запас, не покидая салона авто. Достаточно будет отсканировать QR-код через цифровую бонусную систему, выбрать марку топлива, номер колонки и оплатить картой, привязанной к бонусной программе.

В 2021-м Qazaq Oil вошла в мировой рейтинг лучших заправок года по версии отраслевого иностранного журнала. А к концу года планирует довести число новых заправок Qazaq Oil до 200.