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Законодательство РК
10:22 18.05.2022

Сколько казахстанцев получают соцвыплаты по потере работы

соцвыплаты, потеря работы, Казахстан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, сколько казахстанцев получают социальные выплаты по потере работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 1 мая 2022 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы составила 43 тыс. человек, при этом 36,1 тыс. гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году.Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

В соответствии с действующим законодательством, по данным ведомства, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние два года.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

В министерстве предоставили алгоритм для назначения выплаты.

Уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;

  • в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

  • в течение одного дня Центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

  • если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда.

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS. Выплата будет назначена автоматически.Пресс-служба МТСЗН РК

Стоит отметить, что социальная выплата осуществляется вне зависимости от причин увольнения.

Ранее в министерстве сообщили, что с начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 939,3 млрд тенге.

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