Врачи рассказали о состоянии актюбинца, в которого попала молния

Врачи наблюдают за работой сердца пострадавшего, вливают электролиты. Как только состояние мужчины нормализуется, его выпишут, сообщает Zakon.kz.

28-летнего мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи вечером 20 мая, сообщает «Мой ГОРОД».

В селе Белогорка молния попала в мужчину и подростка, которые находились недалеко от дома. Подросток 2007 года рождения скончался на месте.

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По словам руководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева, первую помощь пострадавшему оказал участковый фельдшер, затем скорая доставила мужчину в БСМП.

Он был в тяжелом состоянии, диагноз – поражение молнией. При ударе молнией или током первым делом нарушается ритм сердечной деятельности, может возникнуть аритмия, поэтому больного наблюдают, сейчас его состояние стабильное. Рустем Исаев

Открытых ран – точек входа и выхода после воздействия током – у мужчины нет, но на руках и ногах пятна. Ему постоянно делают ЭКГ. Врачи наблюдают за работой сердца, вливают электролиты.

Как только состояние мужчины нормализуется, его выпишут.