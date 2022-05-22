ДТП на трассе в ВКО – пять человек погибли

Трагедия произошла в Восточно-Казахстанской области в районе села Калбатау, сообщает Zakon.kz.

22 мая около 7:40 на трассе Алматы − Усть-Каменогорск в Жарминском районе автомобиль Nissan Cefiro врезался в прицеп трактора Беларус 82.1, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Водитель Nissan двигался со стороны города Текели Алматинской области. Авария произошла на 959 километре трассы. Машина врезалась в прицеп трактора, двигавшегося в попутном направлении.

По предварительной версии полицейских, водитель «не выбрал безопасную скорость движения».

В результате столкновения от травм, несовместимых с жизнью, на месте ДТП скончались 36-летний водитель иномарки и четверо его пассажиров. Еще один пассажир с различными телесными повреждениями госпитализирован. Пресс-служба ДП ВКО

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.