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В Норвегии ответили на предложение Польши «поделиться сверхдоходами»

Ответ на предложение поделиться Фото: pixabay
Госсекретарь норвежского МИД Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение Польши поделиться с другими странами прибылью от подорожавшего газа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет норвежская газета Aftenposten, госсекретарь указал, что увеличившиеся доходы от нефти и газа в основном идут в пенсионный фонд и, хотя доходы от продажи нефти увеличились в результате украинского кризиса, размер его средств снизился примерно на 550 миллиардов норвежских крон отчасти из-за падения фондового рынка. По словам Петерссона, норвежская экономика и норвежские потребители также страдают от повышения цен на электроэнергию и бензин.

Он также подчеркнул, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и внесет «значительно больший вклад».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия получает свыше €100 млрд от продажи подорожавшего газа. Он призвал делиться этими «гигантскими доходами» «особенно с Украиной».

В последние месяцы в Европе и США, на фоне введенных против России санкций наблюдается рост цен на газ и нефть. Норвегия – пятый по величине экспортер нефти в мире. При этом это одна из наименее населенных стран Европы.

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