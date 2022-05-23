В Норвегии ответили на предложение Польши «поделиться сверхдоходами»
Как пишет норвежская газета Aftenposten, госсекретарь указал, что увеличившиеся доходы от нефти и газа в основном идут в пенсионный фонд и, хотя доходы от продажи нефти увеличились в результате украинского кризиса, размер его средств снизился примерно на 550 миллиардов норвежских крон отчасти из-за падения фондового рынка. По словам Петерссона, норвежская экономика и норвежские потребители также страдают от повышения цен на электроэнергию и бензин.
Он также подчеркнул, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и внесет «значительно больший вклад».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия получает свыше €100 млрд от продажи подорожавшего газа. Он призвал делиться этими «гигантскими доходами» «особенно с Украиной».
В последние месяцы в Европе и США, на фоне введенных против России санкций наблюдается рост цен на газ и нефть. Норвегия – пятый по величине экспортер нефти в мире. При этом это одна из наименее населенных стран Европы.