Чем заменить воду и напитки без вреда для здоровья – совет врача
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Врачи говорят, что человек должен пить при жажде. Однако если он пьет воду, соки или чай очень часто, например, каждые полчаса, а на улице или в помещении не жарко, то есть повод задуматься о каких-то нарушениях здоровья, передает Zakon.kz.
В норме человек выпивает 1,5-2,5 литра жидкости, в зависимости от градуса воздуха и массы тела. Дети пьют 100 мл на кг массы тела до 10 кг. Объем выпитой жидкости напрямую зависит от температуры воздуха: в жару люди пьют больше, в холодные дни – меньше.Врач-педиатр Городской поликлиники №18 Алматы Гулим Абдрахманова
Если человек испытывает жажду, не обязательно что-то пить. Можно воспользоваться дарами природы.
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Жажду утоляют не только водой. Если нет воды рядом, можно пить чай или покушать фрукты – арбуз или дыню, они идеальны, так как тоже состоят из воды. Гулим Абдрахманова
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