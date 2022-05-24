Чем заменить воду и напитки без вреда для здоровья – совет врача

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Врачи говорят, что человек должен пить при жажде. Однако если он пьет воду, соки или чай очень часто, например, каждые полчаса, а на улице или в помещении не жарко, то есть повод задуматься о каких-то нарушениях здоровья, передает Zakon.kz.