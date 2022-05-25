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Назначен новый заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совбеза РК

РК, Совбез, назначение Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Русланбека Бекжигитова заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, – говорится в тексте.

Ранее эту должность занимал Каиргельды Есенеев.

Распоряжением главы государства Есенеев Каиргельды Кайратович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, – следует из текста.

Русланбек Бекжигитов родился 13 января 1971 года.

Трудовой стаж:

  • служба на различных должностях в воинских частях Военно-воздушных сил и в центральном аппарате Министерства обороны Республики Казахстан (1994-1999);

  • ответственный работник в структурных подразделениях Канцелярии премьер-министра РК, курировавших вопросы обороны и правопорядка (1999-2002);

  • сотрудник аппарата Совета Безопасности РК (2002-06.2015);

  • заведующий Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности РК (06.2015-03.2021).

Динара Халдарова
Совет безопасности РК Казахстан
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