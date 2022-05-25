Назначен новый заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совбеза РК
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Русланбека Бекжигитова заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК, передает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, – говорится в тексте.
Ранее эту должность занимал Каиргельды Есенеев.
Распоряжением главы государства Есенеев Каиргельды Кайратович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, – следует из текста.
Русланбек Бекжигитов родился 13 января 1971 года.
Трудовой стаж:
служба на различных должностях в воинских частях Военно-воздушных сил и в центральном аппарате Министерства обороны Республики Казахстан (1994-1999);
ответственный работник в структурных подразделениях Канцелярии премьер-министра РК, курировавших вопросы обороны и правопорядка (1999-2002);
сотрудник аппарата Совета Безопасности РК (2002-06.2015);
заведующий Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности РК (06.2015-03.2021).