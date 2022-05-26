Генсек ООН призвал КНДР соблюдать резолюции Совета Безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Пхеньян соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Генеральный секретарь ООН неоднократно заявлял, что призывает КНДР полностью соблюдать свои международные обязательства в рамках всех соответствующих резолюций Совета Безопасности. Дипломатическое взаимодействие остается единственным путем для достижения мира, полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

Ранее стало известно, что Пхеньян провел испытания детонирующего устройства ядерного боеприпаса в рамках подготовки к седьмым ядерным испытаниям. Работа над подготовкой к очередным ядерным испытаниям шла не на ядерном полигоне Пхунгери, заявили в Сеуле. Пока неизвестно, когда именно в Пхеньяне собираются проводить ядерные испытания.