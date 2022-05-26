В ООН заявили о возможности ядерного конфликта в Украине

Глава одной из дирекций ООН назвал перспективу ядерного конфликта в Украине «возможной», сообщает Zakon.kz.

Перспектива ядерного конфликта в Украине стала возможной. Такое мнение выразил глава Дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов ООН Рамеш Раджасингхам, сообщает Комсомольская правда.

По словам Раджасингхама, в настоящее время у многих жителей Украины нет доступа к еде, воде и электричеству.

И перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной. Рамеш Раджасингхам

Под удар попали больницы, школы, многоквартирные дома и приюты.