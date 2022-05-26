В ООН заявили о возможности ядерного конфликта в Украине
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Глава одной из дирекций ООН назвал перспективу ядерного конфликта в Украине «возможной», сообщает Zakon.kz.
Перспектива ядерного конфликта в Украине стала возможной. Такое мнение выразил глава Дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов ООН Рамеш Раджасингхам, сообщает Комсомольская правда.
По словам Раджасингхама, в настоящее время у многих жителей Украины нет доступа к еде, воде и электричеству.
И перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной.Рамеш Раджасингхам
Под удар попали больницы, школы, многоквартирные дома и приюты.
12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. В окруженных городах мирные жители остаются в ловушке и отрезаны от предметов первой необходимости.Рамеш Раджасингхам