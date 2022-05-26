Очередной незаконный покерный клуб выявили в Караганде

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Житель Караганды организовал незаконный покерный клуб в одном из заведений города. Незаконная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками территориального Департамента АФМ по Карагандинской области совместно с сотрудниками Департамента полиции, передает Zakon.kz.