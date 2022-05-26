Экс-президента Молдовы поместили под домашний арест на 30 суток
Фото: dodon.md
Игоря Додона подозревают в госизмене, в пассивной коррупции, получении финансирования политической партией от преступной организации и незаконном обогащении, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, суд сектора Чокана города Кишинева частично удовлетворил запрос прокуратуры.
Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок 30 суток, – говорится в решении суда.
Прокурор Петру Ярмолюк заявил, что обвинение планирует обжаловать решение суда.
Мы настаивали на его аресте на 30 суток, чтобы лишить его возможности повлиять на следствие. Суд частично удовлетворил запрос прокуратуры, мы намерены обжаловать это решение, – сказал Ярмолюк.
По молдавским законам решение суда можно оспорить в течение трех дней в Апелляционной палате Кишинева.
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