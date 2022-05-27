В Таразе открылся Дворец школьников

В преддверии Дня защиты детей в рамках празднования Года детей, объявленного президентом страны, в Таразе состоялось торжественное открытие Дворца школьников «Бақытты болашақ».

На мероприятии присутствовали почетные гости из Российской Федерации и педагоги из всех регионов страны.

Для участников торжественного открытия провели экскурсию по новому зданию. В фойе была развернута выставка из научно-исследовательских и творческих работ учащихся.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Гости посетили кабинеты робототехники, 3D-моделирования, авиамоделирования, судомоделирования, казахского и современного декоративно-прикладного искусства, ландшафтного дизайна и школы архитектуры и дизайна, коворкинг-центр, обсерваторию и планетарии. Всего в новом Дворце школьников функционирует 81 кружок.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Далее состоялся республиканский структурированный диалог педагогов и специалистов по профилю внешкольных организаций «Инновации в дополнительном образовании: от идеи до реализации».

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Выступая с приветственным словом, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов отметил, что в области открыто более 75 внешкольных организаций дополнительного образования художественного, музыкального, научно-технического, военно-патриотического направлений. Количество таких объектов с каждым годом увеличивается.

2022 год объявлен главой государства Годом детей. Счастливое детство подрастающего поколения – это наша общая задача. На сегодня в детских садах Жамбылской области воспитываются более 57 тысяч детей, 244 тысячи ребят обучаются в школах, 23 тысячи студентов – в колледжах. Наряду с вопросами повышения качества образования не остаются без внимания и вопросы организации досуга детей. В новом Дворце школьников созданы все условия для развития творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения. Как отметил президент страны, благополучие детей – надежная гарантия успешного будущего нашего государства. Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Советник министра образования и науки РК, директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования детей Шер Раиса в своем выступлении указала на важность создания благоприятных условий для полноценного развития детей.

Уверена, что новый Дворец школьников станет инновационной площадкой как для детей, так и для педагогов. В настоящее время в нашей стране функционируют всего 1523 внешкольных организации. Это очень хороший показатель. Нам важно объединить усилия для организации углубленной допрофессиональной подготовки учащихся. Молодежь должна уверенно выбирать свою будущую профессию, быть креативной, с активной гражданской позицией. Нельзя забывать, что образованная молодежь – интеллектуальный потенциал страны, - сказала она.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Выступили также известная казахстанская скрипачка, заслуженный деятель Казахстана Жамиля Серкебаева, руководитель технопарка «Кванториум» (город Челябинск РФ) Иван Шмидт, директор Центра образования и исследований «R4 Technology & Research Center» Айдын Тусубжанов, директор «Lakeview school Almaty» Гульнара Карамендинова, выпускник Таразского колледжа сервиса и технологии Баглан Жаксыбеков и студент 3 курса Жамбылского политехнического высшего колледжа Азамат Намельбек.