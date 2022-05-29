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Полиция задержала 68 человек до начала и во время финала Лиги чемпионов

фанаты Ливерпуль Реал Фото: pixabay
Тысячи британских болельщиков без билетов или с поддельными билетами пытались прорваться на стадион. Полиции пришлось применить слезоточивый газ против фанатов, сообщает Zakon.kz.

Французские стражи порядка задержали 68 человек за различные нарушения в ходе стычек с футбольными фанатами на стадионе «Стад де Франс» и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем», сообщает ТАСС.

Первая помощь оказана 238 болельщикам, получившим легкие травмы.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен информировал, что тысячи британских болельщиков без билетов или с поддельными билетами пытались прорваться на стадион. Глава МВД поблагодарил полицейских, которые дали отпор хулиганам. Полиции пришлось применить слезоточивый газ против фанатов.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге. 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финального матча в Париж из-за военного конфликта в Украине.

Матч завершился победой «Реала» со счетом 1:0.

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