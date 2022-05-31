Финпирамида Sincere Systems – начато досудебное расследование
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает Zakon.kz.
Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников. Агентство финансового мониторинга
Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору.
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