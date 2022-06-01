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Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

РОлан Гаррос Надаль Фото: Instagram/rafaelnadal
Рафаэдь Надаль в 37-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Больше, чем ему, это удалось сделать только Новаку Джоковичу (42) и Роджеру Федереру (46), сообщает Zakon.kz.

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграл Новака Джоковича – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6, сообщает Sports.ru.

Счет личных встреч стал 30:29 в пользу серба. На «Ролан Гаррос» Надаль теперь ведет 8:2.

Испанец рекордный 15-й раз вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Он только однажды не взял титул, дойдя до 1/2, – в прошлом году, когда проиграл Джоковичу.

За место в финале Надаль поборется с Александром Зверевым.

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Данияр Кунафин
Франция
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