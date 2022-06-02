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Стрельба в Балхашском гарнизоне: задержан подозреваемый, ранивший сослуживца

задержание Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Балхашском гарнизоне военнослужащий получил ранение. По данному факту возбуждено уголовное дело, создана межведомственная следственно-оперативная группа, сообщает Zakon.kz.

По данному факту возбуждено уголовное дело, создана межведомственная следственно-оперативная группа Карагандинского отдела Центрального регионального ВСУ МВД РК. Главная военная прокуратура

Пострадавший военнослужащий воинской части 53898 Министерства обороны прооперирован, находится в крайне тяжелом состоянии.

Подозреваемый, его сослуживец, 31 мая 2022 года задержан и водворен в ИВС Балхаша. Главная военная прокуратура

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

Анастасия Стативкина
Балхаш Карагандинская область
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