В России назвали условие для обеспечения вывоза украинского зерна

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, сообщает Zakon.kz.

По его словам, для этого прибрежная акватория Черного моря должна быть разминирована украинской стороной, передает ТАСС.

Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Он добавил, что, Киев не только установил мины, но и затопил суда.

Комментируя публикации о якобы готовящейся встрече РФ, Украины, Турции и ООН по теме вывоза украинского зерна по Черному морю, Небензя сказал.

Сейчас много кто чего пишет. Я не знаю, насколько это имеет отношение к реальности. Много спекуляций на тему вывоза. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Он также упомянул европейские наземные «коридоры солидарности», которые, по его словам, не работают эффективно.

Ранее президент России Путин заявил о готовности содействовать вывозу зерна из украинских портов.