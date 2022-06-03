Врач дала рекомендации для ухода за проблемной кожей головы
В интервью порталу Shape она отметила, что тем, совет в первую очередь касается тех, у кого сухая кожа головы и имеется зуд. Лучше, по ее мнению, использовать щадящие препараты, например, на основе глины и овса, а также посоветовала перед мытьем волос использовать продукты с алоэ и эвкалиптом в составе.
Эксперт считает, что особое внимание стоит уделять волосам в летнее время. Чтобы защищать кожу головы от воздействия ультрафиолета, она порекомендовала применять специальные солнцезащитные средства. В то же время она заявила о негативных последствиях слишком частого мытья головы шампунями, содержащими сульфаты.
Рекомендации не исключают похода к врачу, так как вышеизложенные проблемы могут быть из-за грибка, инфекции или педикулеза, пояснила Хилл.
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