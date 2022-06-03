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Врач дала рекомендации для ухода за проблемной кожей головы

волосы Фото: pixabay
Трихолог Бриджит Хилл из США советует нечасто мыть голову, а также избегать сухих шампуней и средств от перхоти, передает Zakon.kz.

В интервью порталу Shape она отметила, что тем, совет в первую очередь касается тех, у кого сухая кожа головы и имеется зуд. Лучше, по ее мнению, использовать щадящие препараты, например, на основе глины и овса, а также посоветовала перед мытьем волос использовать продукты с алоэ и эвкалиптом в составе.

Эксперт считает, что особое внимание стоит уделять волосам в летнее время. Чтобы защищать кожу головы от воздействия ультрафиолета, она порекомендовала применять специальные солнцезащитные средства. В то же время она заявила о негативных последствиях слишком частого мытья головы шампунями, содержащими сульфаты.

Рекомендации не исключают похода к врачу, так как вышеизложенные проблемы могут быть из-за грибка, инфекции или педикулеза, пояснила Хилл.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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