Диетолог рассказала, какой перекус не навредит перед сном

Врач федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Юлия Панова посоветовала выдерживать около четырех часов голода перед сном, передает Zakon.kz.

Специалист рекомендует ложиться спать не позже 23:00. В это случае, пишет aif.ru, ужинать стоит до 19:00/19:30, тогда гормональная система будет работать как часы.

Не бывает так, что вы поели, легли спать, и организм тоже решил взять передышку. Пищеварение работает вне зависимости от нашего сознания. Поэтому организму лучше давать отдых и четыре часа голода до сна желательно четко выдерживать, – объяснила врач-диетолог.

Если же не выходит, то перед сном лучше всего выпить травяной чай. Также можно перекусить кисломолочными продуктами: стакан кефира, ряженки, несладкий йогурт или пара ложек творога – в них содержится утоляющий чувство голода белок. Многим хорошо помогает выпить стакан теплого молока с ложкой меда или небольшим количеством топленого сливочного масла, что способствует улучшению качества сна.

Отмечается, что подобные перекусы не подходят людям, у которых есть какие-то заболевания кишечника, когда есть склонность к вздутию, болям в животе.

В этом случае лучше употребить термически обработанные овощи, кроме капусты – она может усилить моторику кишечника. Например, можно съесть несколько ложек овощного рагу или винегрета.

Перекусить можно 10-15 гр. орехов. Из фруктов подойдет авокадо. Оно содержит полезные жиры и не слишком тяжелое для пищеварения. Также можно скушать банан.

Категорически нельзя перед сном есть конфеты, пирожные и другие сладости. Ночью организму некогда их перерабатывать, поэтому они усиливают вздутие и брожение, что сказывается на качестве сна.

Острые, соленые продукты могут вызвать задержку жидкости, в связи с чем к утру может появиться отечность. Избыток жидкости будет усиливать нагрузку на почки.