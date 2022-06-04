Путин высказался о причинах продовольственного кризиса в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки переложить ответственность за проблемы на мировых рынках продовольствия и энергетики на Россию несостоятельны, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеканалу «Россия 1», он сказал, что продовольственный кризис был вызван неправильной экономической политикой Соединенных Штатов и Европейского союза.

Она начала складываться еще с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели и нужно было восстанавливать мировую экономику. Ничего лучшего не нашли в тех же США — финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения, в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики. Президент России Владимир Путин

Он напомнил, что в Соединенных Штатах Америки за неполных два года — с февраля 2020 до конца 2021 года — денежная масса выросла на $5,9 трлн. Общий прирост денежной массы составил 38,6%.

Также Путин ответил на обвинения, что проблема возникла из-за того, что Россия якобы не дает вывезти зерно с Украины. «Это блеф», — отметил он.

В мире производится ежегодно примерно 800 млн т зерна. Сейчас говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн т. В сравнении с общемировым показателем это 2,5%. Если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20% по данным ООН, это значит, что 20 млн т украинский пшеницы — это 0,5%. Это, во-первых, а во-вторых, 20 млн т — это потенциальный экспорт. Сегодня и американские официальные органы говорят, что Украина могла бы экспортировать 6 млн т пшеницы. По данным нашего Минсельхоза, это не 6, это примерно 5 млн т и 7 млн т кукурузы. Мы понимаем, что это немного. Президент России Владимир Путин

12 мая президент России заявил, что, по оценкам специалистов, урожай зерновых в России в 2022 года может достигнуть рекордных 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. В конце мая в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги Путин подчеркнул, что Россия готова помочь преодолеть продовольственный кризис, если западные страны снимут с нее политически мотивированные санкции.

Второй причиной мирового кризиса продовольствия он назвал недальновидную политику европейских стран в сфере энергетики.

Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зеленую» повестку в том числе в энергетике. Президент России Владимир Путин

По его словам, возможности альтернативных видов энергии оказались завышены. При этом значение углеводородов как источников энергии «начали принижать», что привело к «недоинвестированию» в отрасли, а оно повлекло за собой повышение цен.