Шымкент лидирует по активности граждан на референдуме
Фото: Zakon.kz
Член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина на брифинге сообщила, что общая явка на 10:00 на участках для голосования на республиканском референдуме по Казахстану составила 28,59%, передает корреспондент Zakon.kz.
По состоянию на 10:00 времени Нур-Султана голосование идет на 9992 участках республики. Активность граждан на референдуме – это показатель осознанного и ответственного отношения к собственному активному избирательному праву, к праву прямого участия в решении государственных вопросов. Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10:00 по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 28,59% от общего числа граждан, включенных в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается на текущее время в Шымкенте – 34,19%. Член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина
По регионам бюллетени, по предварительным данным, получили:
Акмолинская область – 26,62% граждан, включенных в списки;
Актюбинская – 25,62%;
Алматинская – 28,53%;
Атырауская – 29,87%;
Западно-Казахстанская – 32,20%;
Жамбылская – 32,16%;
Карагандинская 33,56%;
Костанайская – 30,14%;
Кызылординская – 28,87%;
Мангистауская – 23,67%;
Павлодарская – 33,14%;
Северо-Казахстанская – 34,17%;
Туркестанская – 33,15%;
Восточно-Казахстанская – 29,88%;
Нур-Султан – 24,18%;
Алматы – 13,91%;
Шымкент – 34,19%.
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