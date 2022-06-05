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Шымкент лидирует по активности граждан на референдуме

Голосование на референдуме Фото: Zakon.kz
Член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина на брифинге сообщила, что общая явка на 10:00 на участках для голосования на республиканском референдуме по Казахстану составила 28,59%, передает корреспондент Zakon.kz.
По состоянию на 10:00 времени Нур-Султана голосование идет на 9992 участках республики. Активность граждан на референдуме – это показатель осознанного и ответственного отношения к собственному активному избирательному праву, к праву прямого участия в решении государственных вопросов. Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10:00 по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 28,59% от общего числа граждан, включенных в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается на текущее время в Шымкенте – 34,19%. Член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина

По регионам бюллетени, по предварительным данным, получили:

  • Акмолинская область – 26,62% граждан, включенных в списки;

  • Актюбинская – 25,62%;

  • Алматинская – 28,53%;

  • Атырауская – 29,87%;

  • Западно-Казахстанская – 32,20%;

  • Жамбылская – 32,16%;

  • Карагандинская 33,56%;

  • Костанайская – 30,14%;

  • Кызылординская – 28,87%;

  • Мангистауская – 23,67%;

  • Павлодарская – 33,14%;

  • Северо-Казахстанская – 34,17%;

  • Туркестанская – 33,15%;

  • Восточно-Казахстанская – 29,88%;

  • Нур-Султан – 24,18%;

  • Алматы – 13,91%;

  • Шымкент – 34,19%.

Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане Казахстан
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