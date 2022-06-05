Шымкент лидирует по активности граждан на референдуме

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Член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина на брифинге сообщила, что общая явка на 10:00 на участках для голосования на республиканском референдуме по Казахстану составила 28,59%, передает корреспондент Zakon.kz.