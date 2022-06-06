СМИ: Из «Аквамена 2» могут вырезать все сцены с Эмбер Херд

Сцены с Эмбер Херд задумали удалить из нового «Аквамена» после ее суда с бывшим мужем Джонни Деппом, сообщает Zakon.kz.

К такому решению, по данным The Direct, склоняется руководство Warner Bros.

Сцены с экс-супругой Джонни Деппа могут полностью удалить из фильма, объяснив ее исчезновение смертью во время родов.

Вероятно, решение вырезать все сцены с актрисой связаны с недавно завершившимся судебным разбирательством. Артистка была признана виновной в клевете на Джонни Деппа. Теперь она должна выплатить бывшему супругу 15 млн долларов.

В то же время актриса намерена обжаловать приговор.

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По данным The Direct, съемки картины уже завершены, произошло это в начале 2022 года. Возможно, студии придется вернуться к съемочному процессу из-за замены Херд. Время еще есть — до премьеры остается около года.

Ранее в Сети также появилась петиция с требованием убрать Эмбер Херд из «Аквамена». Петиция собрала уже 4,5 млн подписей.