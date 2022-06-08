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Рыбакина пробилась во второй раунд турнира в Нидерландах

теннис Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в Хертогенбосе встретилась с американской Джейми Лоб, передает Zakon.kz.

21-я ракетка мира в двух сетах обыграла американку, занимающую 227-ю строчку в рейтинге WTA.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:5.

В конце мая лучшая теннисистка Казахстана в матче третьего круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции не сумела обыграть известную американскую теннисистку Мэдисон Киз из США.

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Елена Беляева
Нидерланды
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