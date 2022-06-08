Казахстанский теннисист прошел в 1/4 турнира в Штутгарте

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира серии ATP250 в Штутгарте в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши он одержал победу над дуэтом Филип Полашек (Словакия)/Джон Уильям Пирс (Австралия) со счетом 7-6(2), 6-4, передает пресс-служба ФТК.

Матч длился один час и 19 минут. За это время Недовесов с Куреши реализовали четыре брейк-поинта из пяти возможных при пяти двойных ошибках и четырех эйсах.

За время матча казахстанско-пакистанская пара исполнила девять подач навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла пять очков и один гейм подряд.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!