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«Молодой папаша»: Нурлан Коянбаев опубликовал видео выписки из роддома

Нурлан Коянбаев опубликовал видео выписки из роддома Фото: скриншот видео
Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев устроил супруге и новорожденному сыну яркую выписку из роддома, передает Zakon.kz.

Видеоролик с торжества он опубликовал у себя в Instagram.

Подписчики Коянбаева поздравили его семью с пополнением и пожелали терпения жене.

  • «Счастья вам!»

  • «Поздравляю!»

  • «Шикарный букет!»

  • «Ура! Еще один батыр! Добро пожаловать, малыш!»

  • «Поздравляю вас с женой! Прекрасная семья! Счастья и здоровья!»

  • «Уау! Поздравляю! Новый статус – «Молодой папаша»! Здоровья и терпения мамочке!» – написали они.

Напомним, 7 июня Нурлан Коянбаев поделился с подписчиками радостной новостью – он стал отцом в третий раз. У продюсера, воспитывающего сына и дочь, родился мальчик.

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Нурлан Коянбаев поделился с подписчиками радостной новостью

Динара Халдарова
Коянбаев Нурлан Казахстан
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