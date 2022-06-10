«Молодой папаша»: Нурлан Коянбаев опубликовал видео выписки из роддома
Фото: скриншот видео
Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев устроил супруге и новорожденному сыну яркую выписку из роддома, передает Zakon.kz.
Видеоролик с торжества он опубликовал у себя в Instagram.
Подписчики Коянбаева поздравили его семью с пополнением и пожелали терпения жене.
«Счастья вам!»
«Поздравляю!»
«Шикарный букет!»
«Ура! Еще один батыр! Добро пожаловать, малыш!»
«Поздравляю вас с женой! Прекрасная семья! Счастья и здоровья!»
«Уау! Поздравляю! Новый статус – «Молодой папаша»! Здоровья и терпения мамочке!» – написали они.
Напомним, 7 июня Нурлан Коянбаев поделился с подписчиками радостной новостью – он стал отцом в третий раз. У продюсера, воспитывающего сына и дочь, родился мальчик.
Нурлан Коянбаев поделился с подписчиками радостной новостью
Новость по теме
0
КОММЕНТАРИИ