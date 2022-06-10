«Молодой папаша»: Нурлан Коянбаев опубликовал видео выписки из роддома

Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев устроил супруге и новорожденному сыну яркую выписку из роддома, передает Zakon.kz.

Видеоролик с торжества он опубликовал у себя в Instagram.

Подписчики Коянбаева поздравили его семью с пополнением и пожелали терпения жене.

«Счастья вам!»

«Поздравляю!»

«Шикарный букет!»

«Ура! Еще один батыр! Добро пожаловать, малыш!»

«Поздравляю вас с женой! Прекрасная семья! Счастья и здоровья!»

«Уау! Поздравляю! Новый статус – «Молодой папаша»! Здоровья и терпения мамочке!» – написали они.

Напомним, 7 июня Нурлан Коянбаев поделился с подписчиками радостной новостью – он стал отцом в третий раз. У продюсера, воспитывающего сына и дочь, родился мальчик.