Сельхозтехнику обновляют в Актюбинской области

Аким региона Ондасын Уразалин рассказал о том, что климат и обширные площади в области позволяют развивать животноводство и земледелие, обеспечивать продовольственную безопасность западного региона страны, а также экспортировать продукцию, передает Zakon.kz.

По словам акима, в 2019 году по согласованию с Министерством сельского хозяйства разработан пятилетний план развития агропромышленного комплекса Актюбинской области. Согласно плану, в 2020-2021 годах из местного бюджета впервые было выделено 12,7 млрд тенге на субсидирование кормов и 7,2 млрд тенге на субсидирование обновления сельскохозяйственной техники. То есть, при 25% субсидий из республиканского бюджета на приобретение техники дополнительно выделяется 10% из местного бюджета.

Обновление сельхозтехники идет полным ходом. Так, по итогам 2019 года этот показатель составил 3,9%, в прошлом году – 5,9%. По итогам 2021 года в данном направлении мы лидируем среди областей. За последние два года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму более 700 млрд тенге, поголовье лошадей увеличилось на 38%, крупного рогатого скота – на 20%, мелкого рогатого скота – на 7,1%, птицы – на 4,5%, – сказал глава региона в Службе центральных коммуникаций.

В связи с увеличением поголовья скота, отметил аким, решается вопрос обеспечения его кормами.

С 2020 года при поддержке правительства за счет республиканского бюджета восстанавливаются 25 тыс. га болотистых и 10,6 тыс. га орошаемых земель. В целом, согласно плану, в ближайшие три года мы доведем площадь существующих орошаемых земель до 100 тыс. га. За счет принятых мер наша область обеспечивает себя 24 из 32 видов основных продуктов питания. Среди них мука, хлебобулочные изделия, молоко, мясная продукция, яйца и овощи, – сказал Уразалин.

Для увеличения доли обеспечения продовольственной безопасности региона в ближайшие три года в агропромышленном комплексе планируется реализовать 75 проектов на сумму более 315 млрд тенге. Таким образом в будущем будет возможность стабилизировать цены.