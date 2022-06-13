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В Актюбинской области сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация – аким

город Фото: 2gis.kz
Глава региона Ондасын Уразалин заявил о том, что по итогам 2021 года темп роста экономики области обеспечен на уровне 103,1%. По его словам, темп роста по шести из семи показателей сложился на 100% уровне, передает Zakon.kz.

Он отметил, что из-за засухи объем валовой продукции сельского хозяйства снизился на 3,1%.

По итогам пяти месяцев текущего года в регионе сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. Будут приняты необходимые меры для реализации поручений главы государства по улучшению благосостояния населения и обеспечению социально-экономического роста в целом, – заверил аким области во время отчета в СЦК.
Елена Беляева
Уразалин Ондасын Актюбинская область
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