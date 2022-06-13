В Актюбинской области сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация – аким

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Глава региона Ондасын Уразалин заявил о том, что по итогам 2021 года темп роста экономики области обеспечен на уровне 103,1%. По его словам, темп роста по шести из семи показателей сложился на 100% уровне, передает Zakon.kz.