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Массовый падеж скота в Карагандинской области объяснили отсутствием вакцин

падеж скота в Карагандинской области Фото: Zakon.kz
Ветеринары попросили ускорить процесс закупа препаратов. В регионе не хватает более 350 тысяч доз вакцины против вирусной диареи и инфекционных болезней, сообщает Zakon.kz.

В Шетском районе Карагандинской области уже погибли 76 коров и телят. Еще более 150 голов скота находятся под наблюдением, сообщает телеканал «Астана».

Чтобы мясо больных животных не попало на прилавки, в поселке Акшокы выставили санитарный пост, а туши сжигают в специальных печах.

По словам фермеров, скот погиб в считанные дни с одинаковыми симптомами – вялость, шаткая походка, высокая температура тела и отказ от еды.

Местные ветврачи предполагают, что это анаэробная инфекция, так как поголовье скота было непривито.

Руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайырбек Турсынбеков заявил, что план вакцинации сорвался из-за вооруженного конфликта России и Украины.

Мы сразу подозреваем на инфекционное заболевание. Почему на анаэробы? Потому что там, если по плану в этом селе мы должны провакцинировать 3 тысячи голов. А мы провакцинировали всего 25%, потому что у нас вакцины не было. Украина поставляет нам вакцину, Россия поставляет нам вакцину. Диагностика с Украины идет. Плановая вакцинация – мы объем тоже недополучили. Кайырбек Турсынбеков

Распространению болезни могла способствовать сухая жаркая погода в степи, отметили специалисты.

Данияр Кунафин
Карагандинская область
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