Массовый падеж скота в Карагандинской области объяснили отсутствием вакцин
В Шетском районе Карагандинской области уже погибли 76 коров и телят. Еще более 150 голов скота находятся под наблюдением, сообщает телеканал «Астана».
Чтобы мясо больных животных не попало на прилавки, в поселке Акшокы выставили санитарный пост, а туши сжигают в специальных печах.
По словам фермеров, скот погиб в считанные дни с одинаковыми симптомами – вялость, шаткая походка, высокая температура тела и отказ от еды.
Местные ветврачи предполагают, что это анаэробная инфекция, так как поголовье скота было непривито.
Руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайырбек Турсынбеков заявил, что план вакцинации сорвался из-за вооруженного конфликта России и Украины.
Мы сразу подозреваем на инфекционное заболевание. Почему на анаэробы? Потому что там, если по плану в этом селе мы должны провакцинировать 3 тысячи голов. А мы провакцинировали всего 25%, потому что у нас вакцины не было. Украина поставляет нам вакцину, Россия поставляет нам вакцину. Диагностика с Украины идет. Плановая вакцинация – мы объем тоже недополучили. Кайырбек Турсынбеков
Распространению болезни могла способствовать сухая жаркая погода в степи, отметили специалисты.