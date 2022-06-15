Серена Уильямс возвращается и выступит на Уимблдоне-2022

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила о своем участии в Уимблдоне нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Эту новость знаменитая американская теннисистка сообщила в социальных сетях. Травяной чемпионат мира пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля.

40-летняя Серена Уильямс не выходила на корты с июня 2021 года. Год назад она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдона из-за травмы.

Турнирную тренировку американка начнет уже на следующей неделе, когда примет участие в соревнованиях WTA 500 в Истбурне, где выступит в паре с Онс Жабер из Туниса. Серена Уильямс получила wild card на этот турнир.

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