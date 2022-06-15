Тело утонувшего в Павлодаре мужчины нашли спасатели

В поисках утонувшего мужчины участвовали шесть спасателей. Тело нашли в 11 километрах от центрального пляжа Павлодара в притоке реки Иртыш, сообщает Zakon.kz.

14 июня спасатели извлекли из протока реки Иртыш тело мужчины 1998 года рождения, который утонул 11 июня на центральном пляже Павлодара, сообщили в ДЧС области.

Поиски проводили по правому берегу реки вниз по течению на расстоянии 13 километров. Погибшего нашли в 11 километрах от места происшествия. Тело передали сотрудникам полиции.