Известного блогера из России ограбили и избили в Актобе

В Актобе ограбили и избили известного российского тревел-блогер Артура Странника, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты «Диапазон», он отправился на Байкал. Его маршрут должен был проходить через три страны: Казахстан, Монголию и Россию. В одном из видеороликов тревел-блогер сообщил, что подвергся нападению в Актобе.

Как он рассказал, что гулял вечером по городу и на него напала толпа молодых людей. У него забрали велосипед, iPhone, сумку, где были деньги на путешествие.

По его словам, сохранились лишь документы, видеокамера и 2000 тенге в кармане.

Также он сообщил, что полицейские помогли ему с билетом до Оренбурга.

В пресс-службе ДП ДП Актюбинской области прокомментировали данный инцидент. По факту кражи велосипеда проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса «Кража».