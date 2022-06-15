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В Индии установлен мировой рекорд по скорости строительства дороги

Мировой рекорд Фото: Twitter/Nitin Gadkari
Национальное управление автомобильных дорог Индии (NHAI) установило мировой рекорд Гиннеса, завершив строительство самого длинного участка дороги, сообщает Zakon.kz.

Трассу длиной 75 километров удалось построить всего за несколько дней, передает The New Indian Express.

В реализации проекта принимали участие 720 работников, в том числе независимые специалисты. Строительные работы начались утром 3 июня и завершились вечером 7 июня. На строительство дороги понадобилось 105 часов и 33 минуты. NHAI удалось побить ранее действовавшее достижение строителей из Катара, где в 2019 году построили шоссе длиной 25,2 километра за 10 дней.

Новая автомагистраль расположена между городами Амравати и Аколой в штате Махараштра и является частью Национального шоссе 53. Трасса соединяет такие города как Калькутта, Райпур, Нагпур и Сурат.

Министр дорожного транспорта и автомобильных дорог правительства Индии Нитин Гадкари поделился соответствующим видео на своей официальной странице в социальных сетях.

Министр поздравил команду, которая занималась строительством, а также инженеров и рабочих, которые трудились день и ночь. Также он написал, что момент стал гордостью для всей страны.

Константин Вноровский
Индия
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