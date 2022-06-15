В Индии установлен мировой рекорд по скорости строительства дороги
Трассу длиной 75 километров удалось построить всего за несколько дней, передает The New Indian Express.
В реализации проекта принимали участие 720 работников, в том числе независимые специалисты. Строительные работы начались утром 3 июня и завершились вечером 7 июня. На строительство дороги понадобилось 105 часов и 33 минуты. NHAI удалось побить ранее действовавшее достижение строителей из Катара, где в 2019 году построили шоссе длиной 25,2 километра за 10 дней.
Новая автомагистраль расположена между городами Амравати и Аколой в штате Махараштра и является частью Национального шоссе 53. Трасса соединяет такие города как Калькутта, Райпур, Нагпур и Сурат.
Министр дорожного транспорта и автомобильных дорог правительства Индии Нитин Гадкари поделился соответствующим видео на своей официальной странице в социальных сетях.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 8, 2022
Proud Moment For The Entire Nation!
Feel very happy to congratulate our exceptional Team @NHAI_Official, Consultants & Concessionaire, Rajpath Infracon Pvt Ltd & Jagdish Kadam, on achieving the Guinness World Record (@GWR) of laying 75 Km continuous Bituminous Concrete Road... pic.twitter.com/hP9SsgrQ57
Министр поздравил команду, которая занималась строительством, а также инженеров и рабочих, которые трудились день и ночь. Также он написал, что момент стал гордостью для всей страны.