Представители Эмбер Хёрд опровергли исключение актрисы из фильма «Аквамен 2»

Американская актриса Эмбер Хёрд утверждает, что сцены с ее участием не вырезали из фильма «Аквамен», сообщает Zakon.kz.

Слухи о замене артистки распространились на фоне ее проигрыша в судебном процессе против бывшего мужа Джонни Деппа, напоминает The Mirror.

Эмбер Хёрд появится в фильме «Аквамен 2» — об этом заявил представитель актрисы. По его словам, слухи о замене Хёрд в сиквеле «неточные», «бесчувственные» и «слегка безумные».

Новости об удалении сцен с участием Эмбер Хёрд в «Аквамене 2» начали активно расползаться по интернету после проигрыша актрисы в судебном процессе против бывшего мужа Джонни Деппа. Поклонники звезды «Пиратов Карибского моря» требовали убрать его экс-супругу из картины.

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Хёрд сыграла ключевую роль Меры в первом «Аквамене», а также появилась в «Лиге справедливости».

Ранее в СМИ появилась информация, что компания Warner Bros. решила полностью удалить актрису из «Аквамена». Говорилось, что компания проведет кастинг, после чего проведет пересъемку эпизодов, в которых была задействована Хёрд.

Премьера фильма Джеймса Вана «Аквамен и потерянное царство» состоится 17 марта 2023 года. В кинокомиксе также снялись Уиллем Дефо, Темуэра Моррисон, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II и другие актеры.