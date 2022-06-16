Находился в межгосударственном розыске: мужчину задержали в Аксу

Фото: polisia.kz

12 июня в 02:15 полицейские Аксу патрулировали город. Они заметили подозрительного мужчину, который шел по улице. Полицейские установили личность прохожего, передает Zakon.kz.

Оказалось, что этот гражданин находился в межгосударственном розыске с 25 апреля текущего года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РК. О данном факте было сообщено инициатору розыска в Ауэзовское Управление полиции Алматинской области. В настоящее время разыскиваемый водворен в ИВС ОП города Аксу, впоследствии он будет этапирован в Алматы. ДП Павлодарской области