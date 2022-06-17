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В Минздраве назвали причину «провала» экзаменов студентами

Провал экзамена студенты Актобе Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство совместно с центром экзаменации провело проверку. Выяснилось, что низкие оценки выставлены из-за несоответствия кодов теста, сообщает Zakon.kz.

Сотни актюбинских интернов едва не провалили итоговую аттестацию. В Минздраве объяснили низкие баллы техническим сбоем, сообщает телеканал «Астана».

Некорректно учтенные системой баллы будут пересмотрены в пользу студента. При невозможности определения причин низкой оценки знаний студентов в республиканскую апелляционную комиссию будет отправлен запрос об аннулировании результатов экзаменов и допуска к повторной первичной сдаче экзаменов после устранения всех технических сбоев.Минздрав РК

Почти все выпускники медвуза Актобе набрали чуть выше порогового балла. Как оказалось, такая же ситуация возникла у студентов медвузов по всей стране.

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Данияр Кунафин
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