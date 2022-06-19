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Канцлер ФРГ призвал к реформе по упрощению вступления в ЕС

Евросоюз вступление Фото: pixabay
Преобразования предстоят и двум другим государствам. Для Украины – это семь шагов, для Молдовы – девять. Грузии же надо будет выполнить 12 условий, сообщает Zakon.kz.

Олаф Шольц полагает, что Евросоюз должен отойти от принципа единогласного принятия решений во всех областях. Проблема будет затронута на саммите в Брюсселе 23-24 июня, сообщает Deutsche Welle.

По словам Шольца, готовиться к вступлению должны не только кандидаты. Самому европейскому сообществу также следует заниматься подготовкой к приему новых членов.

Для этого оно должно модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда возможно единогласно вынести решение, даже если сегодня процедура предусматривает единогласие. Олаф Шольц

По его словам, этот вопрос он хочет затронуть на саммите ЕС 23-24 июня.

Главы государств и правительств 27 стран-участниц ЕС рассмотрят заявки на членство Украины, Молдовы и Грузии. Еврокомиссия рекомендовала присвоить первым двум странам статус официальных кандидатов на вступление в Евросоюз. Шольц также четко высказался в поддержку этого подхода во время визита в Киев 16 июня.

Наделение статусом кандидата возможно лишь при единогласной поддержке стран-членов. В ЕС уже давно ведутся дискуссии о смягчении этого принципа, отмечает агентство dpa. Однако решение о реформировании подхода может быть принято также лишь всеми государствами – участниками сообщества.

Канцлер ФРГ хочет послать импульс Западным Балканам

Неделю назад Европарламент призвал к проведению съезда для одобрения всеобъемлющей реформы ЕС. ЕП призывает почти во всех областях политики отойти от подхода, предполагающего одобрение абсолютным большинством голосов стран-участниц.

Канцлер ФРГ также надеется, что саммит пошлет импульс Западным Балканам, которые ожидают вступления в ЕС уже почти два десятилетия.

Мы должны показать государствам Западных Балкан, что мы настроены серьезно. Албания и Северная Македония отвечают всем требованиям для начала предметных переговоров о вступлении в ЕС – и они должны начаться сейчас. Олаф Шольц

Вопрос о статусе кандидата для Киева рассмотрят 23-24 июня

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Аналогичную рекомендацию в Брюсселе дали и по Молдове. Что касается Грузии, то ЕК признала европейскую перспективу Тбилиси, однако стране – перед предоставлением статуса кандидата – надо будет внедрить широкий ряд реформ.

Преобразования предстоят и двум другим государствам. Для Украины – это семь шагов, для Молдовы – девять. Грузии же надо будет выполнить 12 условий.

Данияр Кунафин
Европейский Союз Украина
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