Слепо следовать в фарватере неэффективной политики Казахстан не будет – эксперт

В этот непростой для России момент Казахстан готов привлекать российские инвестиции и капитал в нашу страну и создавать условия для дальнейших торгово-экономических отношений между обеими сторонами, отметил в интервью журналисту Zakon.kz эксперт КИСИ при президенте РК Аскар Нурша.

– Аскар Куандыкович, как, на ваш взгляд, будут дальше развиваться отношения Казахстана со своим большим соседом – Россией?

– Прошедший накануне Петербургский международный экономический форум и участие в нем президента Казахстана подтверждают очень тесный, доверительный и стратегический характер отношений между Казахстаном и Россией. Если посмотреть список участников встречи, то можно увидеть, что наш президент оказался в числе узкого круга глав государств, приглашенных на этот форум.

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На мой взгляд, данный саммит показывает, что Казахстан в сегодняшних непростых условиях подтверждает взятые прежде на себя обязательства по двусторонним международным соглашениям с Россией в сфере экономического сотрудничества.

Отношения между нашими странами и далее будут развиваться очень тесно, в партнерском ключе. Казахстан готов в этот непростой для России момент привлекать российские инвестиции и капитал в нашу страну и на нашей территории создавать условия для дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений между обеими сторонами.

– То есть петербургская встреча говорит о том, что Казахстан и Россия являются равноправными партнерами?

– Несомненно. Казахстан подтвердил участие в процессах евразийской интеграции, а также поддержал концепцию большого евразийского партнерства на равноправной основе и готов вместе с Россией участвовать в формировании взаимовыгодного сотрудничества со многими заинтересованными государствами на международной арене и на евразийском континенте в рамках создания будущей большой Евразии.

Но в то же время у Казахстана есть свои национальные интересы, свои принципы внешней политики, подходы, и Казахстан будет неукоснительно придерживаться их, как и взятых на себя международных обязательств.

В дискуссионной части президент Казахстана заявил, что наша страна придерживается принципа уважения территориальной целостности других государств. И в этой связи, отвечая на поставленный вопрос по украинской ситуации, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан придерживается таких же подходов о непризнании самопровозглашенных ЛНР и ДНР, как до этого не признавал Тайвань, Косово, Южную Осетию и Абхазию.

Это четкий сигнал международному сообществу о том, что Казахстан придерживается взятых на себя международных обязательств.

Достаточно интересный вопрос прозвучал и об отношении Казахстана к предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. И в этой ситуации президент заявил, что уже нужно не просто поддерживать, а помогать Украине во вступлении. Если такое решение принято – это уже реальность.

Конечно, Токаев не мог не отметить и тот факт, что в нынешнем состоянии украинская экономика находится в тяжелом положении, хотя прежде это была одна из крупнейших промышленных баз и в целом крупная экономика на постсоветском пространстве.

– Как вы расцениваете претензии главы государства к некорректным высказываниям некоторых российских деятелей в отношении Казахстана?

– Действительно, президент воспользовался трибуной форума, чтобы выразить недовольство Казахстана тем, что в российском политическом пространстве отдельные политики, депутаты, журналисты, деятели культуры высказываются с некорректными заявлениями в адрес нашей страны.

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При этом он выразил удовлетворение, что сидящий рядом с ним президент России Владимир Путин, представляющий высшее руководство РФ, Кремль, не разделяет таких подходов, таких высказываний и в своем выступлении поставил в этом вопросе точку.

То есть президент Казахстана дал понять присутствующим в зале представителям российского политического класса, что подобные заявления недопустимы, и они не будут и не должны поддерживаться российским руководством.

– На что в целом было направлено выступление Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербурге?

– Речь президента Казахстана продемонстрировала прагматизм внешней политики нашего государства и то, что мы по-прежнему видим Россию как одного из ключевых акторов, ключевого игрока на евразийском пространстве. При этом Токаев показал, что на руководстве России лежит большая ответственность за безопасность и стабильность всего этого пространства.

Поэтому, думаю, многие высказывания президента Казахстана нужно, по большому счету, воспринимать как партнерские. Видя со стороны происходящие процессы, Казахстан предлагает России не изолироваться от мира, не уходить в автаркию, поскольку такая политика в условиях огромной взаимозависимости, в условиях современной глобальной экономики не работает.

Касым-Жомарт Токаев предлагает более прагматичный и разумный подход – участвовать в процессе международного сотрудничества. Если двери закроются в одном направлении, это не значит, что они закроются в другую сторону. Казахстан видит большой потенциал для сотрудничества на азиатском направлении, и здесь наши страны могли бы эффективно сотрудничать и развивать взаимовыгодные отношения, расширять возможности для экспорта своих товаров, открывать для себя новые рынки.