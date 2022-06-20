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Задержку двух рейсов по маршруту Алматы – Анталья прокомментировали в КГА

Алматы задержка рейсов Анталья КГА комментарий Фото: Zakon.kz
18 и 19 июня были задержаны два рейса по маршруту Алматы – Анталья. В Комитете гражданской авиации объяснили ситуацию, сообщает Zakon.kz.
18 июня на воздушном судне типа Boeing-767 авиакомпании Air Astana была обнаружена техническая неисправность, что повлияло на своевременность выполнения рейсов авиакомпании, которые планировались на данном воздушном судне. В связи с чем авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на последующих рейсах.Пресс-служба КГА

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Всего 18 и 19 июня были задержаны два рейса по маршруту Алматы – Анталья на 24 часа 56 минут и 3 часа 23 минуты.

Так, рейс КС 915 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы – Анталья от 18 июня 2022 года планировался к вылету по расписанию в 09:40 по местному времени. Однако рейс был задержан по технической причине на утро 19 июня. Произведена замена воздушного судна. Рейс отправился в Анталью в 10:36 19 июня.Пресс-служба КГА

Рейс КС 915 от 19 июня по маршруту Алматы – Анталья по расписанию планировался в 09:40 по местному времени.

Однако по технической причине была произведена замена воздушного судна на меньшей вместимости – с Boeing-767 на Airbus-321. Борт отправился в 13:03 19 июня по местному времени. Часть пассажиров с этого рейса отправлена в Анталью через Нур-Султан, а часть планируется отправить рейсом КС 915 Алматы – Анталья от 20 июня.Пресс-служба КГА

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, рейс КС 915 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы – Анталья от 20 июня задерживается до 15:40 по причине ожидания воздушного судна с рейса Сеул – Алматы.

Задержка составит шесть часов.

Анастасия Московчук
КГА Алматы Турция
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