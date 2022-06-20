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Опубликован прогноз урожайности озимой пшеницы в Казахстане

Казахстан, озимая пшеница, прогноз урожайности, Казгидромет Фото: unsplash
Казахстанские синоптики опубликовали уточнение к прогнозу урожайности озимой пшеницы в стране. По их данным, метеорологические условия на юге и юго-востоке страны в этом году были благоприятными для формирования и созревания зерна, передает Zakon.kz.
Согласно расчетным данным, учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность озимой пшеницы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях прогнозируется в основном около среднемноголетних значений.РГП «Казгидромет»

Как отметили синоптики, в Рыскуловском, Шуском и Сарысуском районах Жамбылской области, а также в Сарыагашском районе Туркестанской области урожайность озимой пшеницы ожидается выше среднемноголетних значений.

Прогноз урожайности по районам южных областей доступен в приложении для фермеров АgroData.

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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