15-метровый тополь придавил автомобиль в Шымкенте

Инцидент произошел 19 июня во дворе многоэтажного дома в одном из микрорайонов города, сообщает Zakon.kz.

Виной ЧП стал сильный порыв ветра, передает Otyrar.kz.

К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Чтобы освободить машину на место происшествия прибыли спасатели со спецтехникой. С помощью бензопилы они срезали стволы дерева и вывезли в безопасное место.