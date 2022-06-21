15-метровый тополь придавил автомобиль в Шымкенте
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Инцидент произошел 19 июня во дворе многоэтажного дома в одном из микрорайонов города, сообщает Zakon.kz.
Виной ЧП стал сильный порыв ветра, передает Otyrar.kz.
К счастью, в инциденте никто не пострадал.
Чтобы освободить машину на место происшествия прибыли спасатели со спецтехникой. С помощью бензопилы они срезали стволы дерева и вывезли в безопасное место.
Сотрудники организации по очистке территорий местных исполнительных органов провели уборку двора. 19 июня было объявлено штормовое предупреждение о порывах ветра 15-20 м/сек. Начальник управления кризисными ситуациями ДЧС города Шымкент Дархан Райханов
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