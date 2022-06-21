Трое взрослых и двухлетний ребенок погибли при пожаре в Костанайской области

Ночью 20 июня в городе Житикара Костанайской области в частном доме произошел сильный пожар: погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального ДЧС, очевидец позвонил в службу 102 и сообщил, что открытым пламенем горит жилой дом.

На место происшествия направились силы и средства ПЧ-12 города Житикары в составе пяти сотрудников, двух единиц техники, а также представители других экстренных служб Житикаринского района.

Прибыв на место, пожарные установили, что открытым пламенем горит деревянная веранда, частично прихожая и натяжной потолок по всему периметру дома.

На месте происшествия в ходе тушения обнаружены тела хозяйки дома, ее сына, дочери и двухлетней внучки. Причины пожара и смерти граждан устанавливаются. Пресс-служба ДЧС Костанайской области

На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.