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Трое взрослых и двухлетний ребенок погибли при пожаре в Костанайской области

пожар частный дом четверо погибших Костанайская область Фото: пресс-служб ДЧС Костанайской области
Ночью 20 июня в городе Житикара Костанайской области в частном доме произошел сильный пожар: погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального ДЧС, очевидец позвонил в службу 102 и сообщил, что открытым пламенем горит жилой дом.

На место происшествия направились силы и средства ПЧ-12 города Житикары в составе пяти сотрудников, двух единиц техники, а также представители других экстренных служб Житикаринского района.

Прибыв на место, пожарные установили, что открытым пламенем горит деревянная веранда, частично прихожая и натяжной потолок по всему периметру дома.

На месте происшествия в ходе тушения обнаружены тела хозяйки дома, ее сына, дочери и двухлетней внучки. Причины пожара и смерти граждан устанавливаются.Пресс-служба ДЧС Костанайской области

На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Анастасия Московчук
Житикара Костанайская область
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