Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

С казахстанцев сняли обязательство об установке кнопки SOS на ввозимые авто

перенос сроков установки кнопки SOS в ввозимых авто Фото: wikimedia
Совет Евразийской экономической комиссии согласился с предложением Казахстана приостановить до 1 февраля 2023 года требования технического регламента ТС по обязательному оснащению системами вызова экстренных оперативных служб автомобилей, ввозимых для личных нужд, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции, с просьбой урегулировать этот вопрос к правительству РК поступали неоднократные обращения.

В декабре 2021 года советом ЕЭК было принято решение об отсрочке обязательства по оснащению данными системами автотранспортных средств, изготовленных на территории ЕАЭС, до июля 2022 года. Кроме того, 15 апреля 2022 года решением совета период отсрочки был продлен до февраля 2023 года и данная льгота стала также распространяться на автотранспортные средства, ввезенные в страны ЕАЭС официальными представителями иностранных изготовителей.

Принятые решения обусловлены проблемой дефицита микросхем.

При этом в Российской Федерации неоднократно в одностороннем порядке граждане Дальневосточного федерального округа освобождались от установки «кнопки» постановлениями правительства РФ. Однако до настоящего момента обязательство по оснащению «кнопкой SOS» автомобилей, ввезенных физическими лицами, сохранялось в остальных странах, включая Республику Казахстан.

От наличия такого требования де факто страдают граждане, которые несут значительные расходы на прохождение оценки процедур соответствия, установку этой «кнопки». Учитывая проблемы с ее изготовлением в принципе, должны еще и найти поставщика. Мы обратились в ЕЭК с предложением временно освободить от обязательства по «кнопке» машины, которые ввозятся частными лицами для личного пользования.Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов

По словам министра, также было принято решение, что право владения, пользования, распоряжения данными автомобилями осуществляется исключительно по законодательству стран в отношении таких автомобилей.

В МТИ также сообщили, что 21 июня в Минске прошло внеочередное заседание совета Евразийской экономической комиссии. В частности, было принято решение о снижении ставок ввозных таможенных пошлин и применении тарифных льгот в отношении отдельных видов сельскохозяйственного оборудования, частей и комплектующих для него.

Лариса Черненко
ЕАЭС Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
министр просвещения РК
Вода по 350 тенге – Аймагамбетов поручил снизить цены в школьных столовых
летнее солнцестояние, знаки зодиака, жизнь, изменения
Летнее солнцестояние – 2022: как изменится жизнь представителей всех знаков зодиака
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Изменения маршрута автобуса
Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
пожар в Алматы
В Алматы загорелся строящийся ЖК — повышенный ранг вызова
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления