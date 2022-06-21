С казахстанцев сняли обязательство об установке кнопки SOS на ввозимые авто

Совет Евразийской экономической комиссии согласился с предложением Казахстана приостановить до 1 февраля 2023 года требования технического регламента ТС по обязательному оснащению системами вызова экстренных оперативных служб автомобилей, ввозимых для личных нужд, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции, с просьбой урегулировать этот вопрос к правительству РК поступали неоднократные обращения.

В декабре 2021 года советом ЕЭК было принято решение об отсрочке обязательства по оснащению данными системами автотранспортных средств, изготовленных на территории ЕАЭС, до июля 2022 года. Кроме того, 15 апреля 2022 года решением совета период отсрочки был продлен до февраля 2023 года и данная льгота стала также распространяться на автотранспортные средства, ввезенные в страны ЕАЭС официальными представителями иностранных изготовителей.

Принятые решения обусловлены проблемой дефицита микросхем.

При этом в Российской Федерации неоднократно в одностороннем порядке граждане Дальневосточного федерального округа освобождались от установки «кнопки» постановлениями правительства РФ. Однако до настоящего момента обязательство по оснащению «кнопкой SOS» автомобилей, ввезенных физическими лицами, сохранялось в остальных странах, включая Республику Казахстан.

От наличия такого требования де факто страдают граждане, которые несут значительные расходы на прохождение оценки процедур соответствия, установку этой «кнопки». Учитывая проблемы с ее изготовлением в принципе, должны еще и найти поставщика. Мы обратились в ЕЭК с предложением временно освободить от обязательства по «кнопке» машины, которые ввозятся частными лицами для личного пользования. Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов

По словам министра, также было принято решение, что право владения, пользования, распоряжения данными автомобилями осуществляется исключительно по законодательству стран в отношении таких автомобилей.

В МТИ также сообщили, что 21 июня в Минске прошло внеочередное заседание совета Евразийской экономической комиссии. В частности, было принято решение о снижении ставок ввозных таможенных пошлин и применении тарифных льгот в отношении отдельных видов сельскохозяйственного оборудования, частей и комплектующих для него.