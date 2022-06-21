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Помощь спасателей потребовалась водителю после ДТП в Усть-Каменогорске

ДТП Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
На проспекте Абая столкнулись два автомобиля марки Lada Granta и автомобиль Camry Solara. В результате аварии водителя зажало в салоне автомобиля Lada, передает Zakon.kz.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО. Извлекать водителя пришлось с помощью специального инструмента «Холматро». Пресс-служба ДЧС ВКО

Мужчина получил травму ноги. Спасатели передали его врачам скорой помощи.

ДТП

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ДЧС призвали соблюдать меры безопасности и скоростной режим. При возникновении ЧС звонить «112».

Елена Беляева
Усть-Каменогорск
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