Помощь спасателей потребовалась водителю после ДТП в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

На проспекте Абая столкнулись два автомобиля марки Lada Granta и автомобиль Camry Solara. В результате аварии водителя зажало в салоне автомобиля Lada, передает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО. Извлекать водителя пришлось с помощью специального инструмента «Холматро». Пресс-служба ДЧС ВКО Мужчина получил травму ноги. Спасатели передали его врачам скорой помощи. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО В ДЧС призвали соблюдать меры безопасности и скоростной режим. При возникновении ЧС звонить «112».