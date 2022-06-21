Ситуация в Украине: разрушено около 30% инфраструктуры страны, НПЗ не работают
Реконструкция объектов в Украине может стоить $1,1 трлн, пишет Bloomberg со ссылкой на главу Европейского инвестиционного банка Вернера Хойера.
ЕС рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом, сообщает Reuters.
Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз — министр-делегат при МИД Франции.
С 1 июля Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян.
Госдепартамент США подтвердил гибель на Украине американца Стивена Забельски и повторил призыв к соотечественникам воздержаться от поездок в эту страну.
Глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что вся нефтеперерабатывающая промышленность в стране не работает из-за боевых действий.
Переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле, сообщила газета Milliyet.