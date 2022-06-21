Ситуация в Украине: разрушено около 30% инфраструктуры страны, НПЗ не работают

Реконструкция объектов в Украине может стоить $1,1 трлн, пишет Bloomberg со ссылкой на главу Европейского инвестиционного банка Вернера Хойера.

ЕС рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом, сообщает Reuters.

Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз — министр-делегат при МИД Франции.

С 1 июля Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян.

Госдепартамент США подтвердил гибель на Украине американца Стивена Забельски и повторил призыв к соотечественникам воздержаться от поездок в эту страну.

Глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что вся нефтеперерабатывающая промышленность в стране не работает из-за боевых действий.