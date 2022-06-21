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Ситуация в Украине: разрушено около 30% инфраструктуры страны, НПЗ не работают

Украина Фото: pixabay
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью французским СМИ рассказал о том, что в стране разрушено до 30% инфраструктуры, передает Zakon.kz.

  • Реконструкция объектов в Украине может стоить $1,1 трлн, пишет Bloomberg со ссылкой на главу Европейского инвестиционного банка Вернера Хойера.

  • ЕС рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом, сообщает Reuters.

  • Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз — министр-делегат при МИД Франции.

  • С 1 июля Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян.

  • Госдепартамент США подтвердил гибель на Украине американца Стивена Забельски и повторил призыв к соотечественникам воздержаться от поездок в эту страну.

  • Глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что вся нефтеперерабатывающая промышленность в стране не работает из-за боевых действий.

  • Переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле, сообщила газета Milliyet.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз
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