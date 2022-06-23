Сотрудники госохраны спасли девушку от грабителя в столице
Фото: Zakon.kz
Сотрудники службы госохраны спасли девушку от напавшего от нее грабителя, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 22 июня текущего года. Бақдаулет Намиалиев и Фархат Сатуов возвращались с боевого дежурства вдоль проспекта Абылайхана города Нур-Султана.
Увидев мужчину, который напал на девушку и попытался отобрать у нее мобильный телефон, сотрудники СГО РК моментально отреагировали.
Действуя умело и решительно, они задержали нападавшего и передали прибывшим на место происшествия полицейским.
В пресс-службе СГО РК добавили, что девушке оказана психологическая и первая медицинская помощь.
Как выяснилось позднее, задержанный оказался ранее судимым.
По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по ст. 191, ч. 2, п. 1 УК РК.
Сознательными действиями сотрудники Службы государственной охраны подтвердили свое мужество, показали волевой характер и профессионализм. Пресс-служба СГО РК
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