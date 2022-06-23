Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сотрудники госохраны спасли девушку от грабителя в столице

Сотрудники СГО задержали грабителя Фото: Zakon.kz
Сотрудники службы госохраны спасли девушку от напавшего от нее грабителя, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 июня текущего года. Бақдаулет Намиалиев и Фархат Сатуов возвращались с боевого дежурства вдоль проспекта Абылайхана города Нур-Султана.

Увидев мужчину, который напал на девушку и попытался отобрать у нее мобильный телефон, сотрудники СГО РК моментально отреагировали.

Действуя умело и решительно, они задержали нападавшего и передали прибывшим на место происшествия полицейским.

В пресс-службе СГО РК добавили, что девушке оказана психологическая и первая медицинская помощь.

Как выяснилось позднее, задержанный оказался ранее судимым.

По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по ст. 191, ч. 2, п. 1 УК РК.

Сознательными действиями сотрудники Службы государственной охраны подтвердили свое мужество, показали волевой характер и профессионализм. Пресс-служба СГО РК

Читайте также

Мужчина пытался сброситься с моста в Шымкенте из-за семейных проблем

На востоке Казахстана погибли двое альпинистов

Рынок стройматериалов вспыхнул на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха

Константин Вноровский
Нур-Султан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
певец артист смерть Ласковый май
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
Синхронное плавание ЧМ ЧП
Американскую синхронистку спасла тренер на мировом первенстве
Ситуация в Украине 22 июня
Ситуация в Украине: семь шагов на пути в ЕС и внешний долг России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления