Сотрудники госохраны спасли девушку от грабителя в столице

Сотрудники службы госохраны спасли девушку от напавшего от нее грабителя, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 июня текущего года. Бақдаулет Намиалиев и Фархат Сатуов возвращались с боевого дежурства вдоль проспекта Абылайхана города Нур-Султана.

Увидев мужчину, который напал на девушку и попытался отобрать у нее мобильный телефон, сотрудники СГО РК моментально отреагировали.

Действуя умело и решительно, они задержали нападавшего и передали прибывшим на место происшествия полицейским.

В пресс-службе СГО РК добавили, что девушке оказана психологическая и первая медицинская помощь.

Как выяснилось позднее, задержанный оказался ранее судимым.

По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по ст. 191, ч. 2, п. 1 УК РК.