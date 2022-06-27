Доллар подешевел сразу на 9,23 тенге

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,19 тенге и составил 8,66 тенге.

Средневзвешенный курс евро подрос до 484 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 695,40 тенге (-0,491).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457-463 тенге, евро – по 486-492,5 тенге, российские рубли – по 7,45-8,05 тенге.