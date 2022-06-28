Спецоперация Антикора — задержан представитель криминальной группировки

Антикоррупционной службой проведена спецоперация по изобличению представителя криминальной группировки, который требовал от предпринимателя денежные средства, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, средства предназначались в качестве взятки руководству одного из субъектов квазигоссектора столицы за признание победителем в конкурсе о государственных закупках.

Как отмечено в сообщении пресс-службы агентства, 25 июня указанное лицо задержано с поличным при получении 15 млн тенге и с санкции следственного суда заключено под стражу.

По местам проживания и посещения задержанного обнаружены и изъяты незарегистрированное боевое огнестрельное оружие – пистолеты марки ТТ и Smith & Wesson и патроны к ним, а также муляж самодельного взрывного устройства, кастет, ножи и другие виды холодного оружия. Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

Итоговое решение о виновности будет определено судом.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.