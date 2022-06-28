Спецоперация Антикора — задержан представитель криминальной группировки
Фото: пресс-служба Антикора
Антикоррупционной службой проведена спецоперация по изобличению представителя криминальной группировки, который требовал от предпринимателя денежные средства, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, средства предназначались в качестве взятки руководству одного из субъектов квазигоссектора столицы за признание победителем в конкурсе о государственных закупках.
Как отмечено в сообщении пресс-службы агентства, 25 июня указанное лицо задержано с поличным при получении 15 млн тенге и с санкции следственного суда заключено под стражу.
По местам проживания и посещения задержанного обнаружены и изъяты незарегистрированное боевое огнестрельное оружие – пистолеты марки ТТ и Smith & Wesson и патроны к ним, а также муляж самодельного взрывного устройства, кастет, ножи и другие виды холодного оружия.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК
Итоговое решение о виновности будет определено судом.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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